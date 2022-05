De Laurentiis: «È stato il campionato più cazzuto degli ultimi vent’anni»

Il campionato dal finale incerto è piaciuto molto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Lo ha dichiarato lui stesso alla stampa oggi, durante la cerimonia di consegna della statua in miniatura di Diego Armando Maradona. Il patron ha definito il campionato come “il più cazzuto degli ultimi 20 anni”.

“Giochiamoci il campionato, siamo al terzo posto e mancano ancora due partite. E’ stato il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. L’allenatore è un dipendente di grande carica, ho sempre dichiarato di aver fatto a Luciano un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale e che devo assumere nuove figure, ma io delle mie cose mi interesso come un film o una serie. Sentenziate cose che non ci sono in cielo o terra. Spalletti è qui, al momento non si è fatto una casa qui a Napoli. E’ lui che deve sentire questo bisogno di Napoli, lasciamolo lavorare e ambientare. Non ho rilasciato dichiarazioni per 8 mesi, c’era la necessità di conoscere allenatore e uomo. L’allenatore è formidabile e l’uomo è serio, sono due cose che mi fanno dire ‘Aurelio, anche questa volta hai fatto centro’. Almeno 3 volte a settimana devo stare a Napoli e a Castel Volturno per intervenire e affrontare più problematiche. Questi hanno famiglie, mogli ecc. Spalletti stesso ha una bambina di 10 anni e una moglie che vivono a Milano. Non è una situazione sempre facile, loro non sono marionette, ma persone con problemi, sentimenti e famiglie alle spalle”.