Dacci il nostro striscione quotidiano (stasera contro De Laurentiis)

“Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio, la nostra vessazione è un presidente cialtrone”, la risposta alle dichiarazioni della scorsa settimana

Uno striscione al giorno toglie il medico di torno. Stasera gli ultras sono tornati al classico con uno striscione contro il presidente De Laurentiis: “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio, la nostra vessazione è un presidente cialtrone” firmato da tre gruppi tra cui i Fedayn. Quello di ieri sera contro Spalletti non era firmato. E apparentemente non era di nessun gruppo organizzato ma fin qui non c’è stato alcun chiarimento. Con questo striscione hanno fondamentalmente messo a tacere la voce che li voleva in accordo con la società contro Spalletti.