Napoli infedele, non ti riconosco più. Sempre a masticare collera e ira (lo striscione contro Spalletti)

Nella notte all’esterno dello stadio di Fuorigrotta è stato esposto uno striscione che invita Spalletti ad andarsene. Striscione non firmato. Non era mai accaduto che fosse esposto uno striscione contro un allenatore. Di seguito, l’articolo di Guido Ruotolo.

È il tempo degli insulti, degli stracci che volano. Napoli infedele non ti riconosco più. E’ il tempo dell’ira e dei tradimenti. Sempre a masticare collera e ira. Come se qualcosa, qualcuno vi avesse traditi. Volevate lo scudetto, lo volevo anch’io. Ma voi, tifosi ignoranti e violenti, non lo meritavate comunque. E non venite a dire il sudore per la squadra, il sacrificio per la squadra. Balle, siete la vergogna di Napoli.

Gli striscioni bestemmia li piazzate di notte e senza firma. Siete la feccia della città. Fino a quando non sarete umani non avrete voce in capitolo. Dovreste avere il daspo a vita. Non meritate di condividere il sogno, la speranza della vittoria con la squadra, la città buona. Voi siete la cloaca di questa bella amata e terribile città.