Corsport: tira una brutta aria attorno al Napoli, sembra che sia retrocesso

Il Corsport scrive che Spalletti non riesca a farsene una ragione dello striscione nei suoi confronti:

Luciano Spalletti non riesce proprio a farsene una ragione: non se lo spiega, non comprende davvero il motivo di quello striscione apparso mercoledì all’esterno del Maradona. (…) è vero che gli altri gruppi organizzati hanno preso le distanze e che tanti sono stati gli attestati di stima e solidarietà recapitati al signor Luciano, ma lo è altrettanto che l’aria del nuovo Napoli che sarà non è per nulla salubre al momento.

lo striscione contro Spalletti esposto mercoledì sera all’esterno della curva B del Maradona, infatti, fa il paio con la contestazione alla squadra andata in scena prima della partita con il Sassuolo – e dopo lo schiaffo di Empoli – davanti all’hotel-ritiro del centro storico. Con tanto di uova lanciate contro il bus azzurro e consegna speciale di un pacco delle suddette uova a Insigne, in qualità di capitano, così da distribuirle a tutti i giocatori. Sembra che il Napoli sia retrocesso, ma in realtà ha conquistato la Champions con quattro giornate d’anticipo e fino a poche settimane fa lottava per lo scudetto. La delusione per il crollo nel trittico Fiorentina-Roma-Empoli e l’addio ai sogni di gloria è una ferita aperta e ha fatto male a tutti, Spalletti in testa, ma qui sembra di parlare di un fallimento senza appello.