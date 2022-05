CorSport: Scamacca prima scelta se Osimhen va via, ma piacciono anche Schick e David

Nell’incontro di mercato avvenuto lunedì, Luciano Spalletti ha chiesto a De Laurentiis la conferma di Ospina, Anguissa e Koulibaly, ma anche quella di Osimhen o l’acquisto di un sostituto all’altezza, scrive il Corriere dello Sport.

Per ora l’unica certezza è l’acquisto di Kvaratskhelia, già annunciato da De Laurentiis. Per il resto, tutto dipende dalle eventuali cessioni di Fabian e Osimhen. Il Napoli, però, si guarda intorno. Il quotidiano sportivo fa i nomi dei calciatori che piacciono.

“Barak del Verona e Svanberg del Bologna gli obiettivi per il centrocampo; Scamacca il primo nome per l’attacco, con il ceco Schick del Leverkusen (ex Samp e Roma), il canadese David del Lilla e l’albanese Broja del Chelsea nella lista delle idee. Elenco lungo, perché bisogna valutare la posizione di Petagna: non è un caso che i radar siano accesi anche sulla stellina ceca Holzek dello Sparta Praga. In difesa piace il norvegese Ostigard, in prestito al Genoa ma di proprietà del Brighton. A sinistra, per il dopo-Ghoulam, c’è l’uruguaiano Olivera del Getafe; se salta, occhi sull’olandese Wijndal dell’AZ”.