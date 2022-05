Corsport: Olivera è vicinissimo al Napoli, l’alternativa è Parisi dell’Empoli

Dopo l’acquisto – già ufficializzato – di Kvaratskheila, il mercato del Napoli entrerà nel vivo. Un tema è sicuramente quello del terzino sinistro. Quest’anno la società interverrà di certo, visto l’addio di Ghoulam, col contratto in scadenza. L’obiettivo numero uno resta Olivera del Getafe ma Giuntoli ha delle alternative.

C’è una lista a sinistra, dinnanzi a tutti resiste, eccome, Mathias Olivera (24) uruguaiano del Getafe, che di Napoli ha saputo direttamente da Edinson Cavani: la trattativa va avanti da un bel po’, con il management del calciatore non c’è altro da aggiungere, semmai la definizione è con il club spagnolo. Distanza minima, un milione o qualcosa di simile, e non c’è pessimismo nell’aria: però il Napoli ha anche pronto il piano-B, quello che porta direttamente a Fabiano Parisi, avellinese di Solofra, 22 anni a novembre, una stagione ricca di contenuti nell’Empoli e dunque quanto basta per essere accreditato.

Gli azzurri dovranno prendere anche un centrale, visto che Tuanzebe non sarà riscattato e che la situazione di Koulibaly va – come sempre – monitorata.

Piace tanto e anche tantissimo Ostigard (23 a novembre), che sta per chiudere la sua stagione con il Genoa ed è di proprietà dello Brighton. L’idea sta lì, non viene rimossa, ma intanto echi internazionali diffondono anche una possibilità per William Saliba (21), proprietà dell’Arsenal ma con una stagione in prestito all’Olympique Marsiglia.