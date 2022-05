CorSport: Koulibaly ha rifiutato il rinnovo proposto da Adl, rimandato incontro Ramadani-Napoli

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli resta intricato, scrive il Corriere dello Sport. L’incontro tra il suo agente, Fali Ramadani, e De Laurentiis è stato rimandato e il difensore senegalese ha rifiutato il prolungamento a metà dell’ingaggio attuale.

“Il suo manager Fali Ramadani avrebbe dovuto incontrare il club prima della fine del campionato, ma poi la riunione è stata rimandata: si farà vivo nel momento in cui sarà in possesso di notizie certe e di un’offerta concreta: magari del Barcellona o del Chelsea, i due club più interessati. Kalidou, però, ha parlato con De Laurentiis dopo la qualificazione in Champions, e dunque dopo la vittoria con il Sassuolo: il presidente gli ha chiesto di restare e dopo quel colloquio è venuto fuori anche l’argomento rinnovo: il Napoli, impegnato nella missione di abbattere il monte-ingaggi, gli ha proposto un quinquennale da 3 milioni a stagione, ovvero la metà dello stipendio attuale, ma la distanza non sembra colmabile. E ciò significa che Koulibaly, se non arriverà la famosa offerta di cui sopra o se il club riterrà di non cederlo per la gioia di Spalletti, potrebbe restare a scadenza”.