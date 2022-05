CorSport: incontro Adl-Spalletti. Il tecnico chiede la conferma di Ospina, Koulibaly e Anguissa

L’allenatore vuole la conferma della spina dorsale della squadra per non doversi rifondare e rischiare di perdere settimane importanti

Il Corriere dello Sport racconta di un summit di mercato andato in scena ieri all’hotel Britannique tra De Laurentiis e Spalletti. Si discute del Napoli del futuro. Il tecnico ha fatto una richiesta esplicita: trattenere Ospina, Koulibaly e Anguissa. All’incontro hanno partecipato anche l’amministratore delegato del Napoli, Chiavelli, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“E allora, ripartire, però dalla colonna vertebrale, o dalla spina dorsale, o dall’asse portante: per non doversi rifondare e rischiare di perdere settimane (o mesi?), Spalletti vorrebbe tanto che rimanessero, senza se e possibilmente pure senza ma, Ospina in porta, Koulibaly al centro della difesa e Anguissa in mezzo al campo, il resto andrà poi deciso dopo aver annusato l’aria, perché non si sa mai”.