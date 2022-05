CorSport: incontro Adl-Fabian per il rinnovo, pronto quinquennale a 3,5 milioni

Il precedente Milik preoccupa il presidente, che ha voluto incontrare il centrocampista senza il suo agente. Il Napoli vorrebbe accollarsi lo sforzo economico

Il precedente di Milik, andato via a parametro zero, allarma De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha provato a giocare di anticipo organizzando un incontro con Fabian Ruiz per discutere del rinnovo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’incontro c’è stato lunedì.

“Ha rivisto il copione dell’affare Milik e si è attrezzato, invitando Fabian Ruiz per una chiacchierata”.

“Adl ha preferito rivedersi personalmente con il calciatore, evitando di accomodarsi con il suo manager: «Parliamone». Un’oretta circa, lunedì sera, nella sala vista mare dell’albergo che ospita Spalletti, per provare ad abbozzare qualcosa che sia di reciproco gradimento: Fabian Ruiz guadagna un milione e novecentomila euro, quanto venne stabilito all’epoca del suo arrivo; stavolta l’adeguamento prevede un balzo consistente e il desiderio del centrocampista è sostanzioso: quinquennale, dunque scadenza 2027, con stipendio da tre milioni e mezzo”. “Fabian Ruiz è uno sforzo che il Napoli vorrebbe accollarsi, ma le riflessioni, ovviamente, prevedono che si passi prima per carta, penna e calamaio: ma il pericolo di perderlo a zero euro è una terribile ossessione”.