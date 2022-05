CorSport: il Genoa vuole Cristiano Giuntoli

Una tentazione ritenuta forte, nonostante l’impresa sia complicata. Il ds ha ancora due anni di contratto col Napoli e non vuole cambiare

Il Genoa ormai retrocesso pensa a come rifondarsi e fa un pensierino sul direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Tra i primi pensieri, in una rifondazione ampia che dovrà riguardare qualsiasi settore tecnico, c’è la figura del direttore sportivo e il nome spuntato a sorpresa è quello di Cristiano Giuntoli. La tentazione viene ritenuta forte, nonostante l’impresa sia complicata: Giuntoli ha ancora due anni di un quinquennale con il Napoli, su cifre rilevanti, e nonostante abbia casa dalle parti di Piazza de Ferrari, non pensa a dare strappi alla sua vita professionale. L’ipotesi rimane comunque lì, non sa di suggestione ma di desiderio, che avrà eventualmente bisogno di sviluppi”.