CorSport: al Napoli piace Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna

Va in scadenza nel 2023, perciò le pretese non dovrebbero essere eccessive. Giuntoli lavora al centrocampo del futuro, senza Fabian e Zielinski

Il Napoli lavora per il centrocampo del futuro, scrive il Corriere dello Sport, e ha messo gli occhi sullo svedese del Bologna, Mattias Svanberg.

“è vero che Fabian è un capitolo (quasi) chiuso e Zielinski non è più ritenuto incedibile al cospetto di un’offerta ritenuta congrua, ma lo è altrettanto che il ds Giuntoli valuta i nomi del centrocampo che verrà: e in quest’ottica piace, e anche un bel po’, Mattias Svanberg, lo svedese del Bologna in copertina”.