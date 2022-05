Commisso: «Venderò la Fiorentina quando lo deciderò io. Senza Vlahovic non abbiamo perso molto»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sta tenendo una conferenza stampa in videocollegamento. Ha parlato della sua malattia.

“Io ho affrontato una situazione non facile, ma le cose stanno volgendo al meglio grazie ai medici e alla mia famiglia. Ho sbagliato a tornare in Italia l’ultima volta, mi sono ammalato sul serio, ma volevo far ragionare Vlahovic. Purtroppo non è servito a molto”.

“Con Vlahovic eravamo al settimo posto in classifica. Senza Vlahovic abbiamo chiuso al settimo posto in classifica. Vendendolo non abbiamo perso molto”.

“Bisogna cercare di fare meglio per quello che ci permettono le nostre entrate. Abbiamo fatto un grande lavoro vendendo Vlahovic e prima di lui Chiesa, portando una grande plusvalenza che ci aiuterà con il tetto massimo di spesa. Però attenzione: non è vero che avremo 150 milioni da investire. Arrivano i soldi delle due cessioni, ma tenete presente che alcuni li abbiamo già spesi e altri arriveranno dopo. Il vero numero è 50 milioni, e non 150”

“Vendere la Fiorentina? E’ da un anno che dico che aspetto qualche fiorentino che mi chieda la società, ma non si è fatto vivo nessuno. In tre anni non ho parlato con nessuno della cessione della società, sono tutte fake news. Rocco va via quando vuole andare via, non succederà mai il contrario. Non è accettabile che arrivino minacce ai miei rappresentanti a Firenze – ha aggiunto Commisso – Ho detto a Barone di vedersela con la polizia appena possibile”.