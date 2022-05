Colombari: «Quando Billy va a Sky gli preparo la schiscetta. La mia vita non è stravagante come pensa la gente»

Sul Corriere della Sera un’intervista a Martina Colombari, moglie dell’ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta,

modella, attrice teatrale e volontaria della Fondazione Rava. Si racconta da bambina: la madre lavorava fino a tardi al ristorante, d’estate non la vedeva quasi. Di lei si occupavano i nonni paterni.

Con loro, d’estate, viveva la Riviera Romagnola.

«La nonna mi portava al mare, magra magra ma con una pancia grande e tirata, come quella delle donne incinte, accentuata dal costume intero. Fumava e bestemmiava. Quando mio nonno riposava, di pomeriggio, io e lei andavamo in stazione a vedere i treni che passavano, con il gelato al limone con lo stecco di liquirizia».

Quando partecipò a Miss Italia i suoi non la spinsero affatto, anzi.

Poi il trasferimento a Milano, per entrare nel mondo della moda.

Spiega perché non le parlavano.

«Lavoravo nella moda, ma per loro ero poco modella, mi portavo dietro l’“onta” della Miss Italia. Al tempo stesso ero troppo modella per altri ruoli. In alcuni ambienti la mia bellezza creava problemi, sono stata discriminata».

Non ha mai ricoperto il ruolo che comunemente hanno le mogli dei calciatori.

Su Billy Costacurta:

«Siamo insieme da 26 anni. Ci siamo conosciuti al telefono: stavo parlando con un amico comune, Piero, e Billy quando ha saputo che dall’altra parte c’ero io gli ha strappato di mano la cornetta. Da tempo voleva conoscermi. Si stava separando e i primi anni che frequentavo San Siro le altre mogli neppure mi salutavano : ero quella che arrivava dopo e per giunta famosa. Forse anche il mio essere un po’ asburgica, precisina, non creava empatia».

Ha intrapreso una scelta salutista, eliminando la carne dalla sua dieta.

Un tratto del suo carattere?

Chi sono le sue amiche oggi?

Su Alberto Tomba, suo storico fidanzato:

«Siamo in ottimi rapporti, ci siamo visti anche pochi mesi fa a Milano Marittima assieme alla sua mamma. Ogni tanto mi manda la geolocalizzazione e devo capire da quello se si tratta di un luogo dove eravamo stati insieme o un posto dove vive una persona che conosciamo. Io però ho pochissima memoria e lui ci rimane male. Siamo stati molto innamorati, per lui lasciai il fidanzatino di Riccione, è stato il mio primo uomo. Ma in realtà il suo entourage pensava che una donna per il super campione potesse essere una distrazione e quando ho iniziato ad affermarmi sul lavoro sono nati i problemi. A volte gli propongo una cena tutti insieme con Billy e Achi: per ora mi ha sempre detto di no».