“Calcio e neoliberismo”, venerdì Convegno al Mann

Il calcio non è solo uno sport, ma è una lente attraverso cui possiamo analizzare la società in cui viviamo. Venerdì 27 maggio al Mann – a partire dalle 9.30 – si terrà il primo convegno dell’“Academic Football Lab” (AFLab) intitolato “Calcio e neoliberismo: mercati, regole, poteri”. Si discuterà dell’impatto che le politiche neoliberiste, prevalse in Occidente negli ultimi quaranta anni, hanno avuto sul mondo del calcio, esaminando, in particolare, le trasformazioni del mercato, degli assetti giuridici e di quelli geopolitici.

Il programma

Alle 9.30 i saluti istituzionali

– Paolo Giulierini: direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann)

– Emanuela Reale: direttore del Cnr-Ircres

– Salvatore Capasso: direttore del Cnr-Ismed e componente del Consiglio di amministrazione del Mann

Presentazione del progetto AFLab

– Maurizio Lupo: Il progetto “Academic Football Lab” (AFLab) e la trilogia “Visioni di Gioco”

I seminari preparatori

– Luca Bifulco, Francesco Pirone, Settimio Stallone

Dialoghi: mercarti, regole, poteri

– Modera Paola Avallone (Cnr-Ismed)

– Pippo Russo dialoga con Alessandro Francesco Giudice

– Corrado Del Bo’ dialoga con Orsetta Giolo

– Nicola Sbetti dialoga con Moris Gasparri

Discussione

Tavola rotonda: trasformazioni

– modera Fabrizio d’Esposito: cofondatore de “Il Napolista” e capo servizio de “Il Fatto Quotidiano”

– Raffaele Carlino, presidente Calcio Napoli femminile e presidente Carpisa

– Gianfranco Coppola, presidente Unione stampa sportiva italiana

– Alessandro Formisano, Head of Operations, Marketing and Sales, Società sportiva calcio Napoli

– Gianni Improta, ex calciatore e allenatore, dirigente sportivo

– Ludovico Solima, componente del Consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta

16:30 Chiusura dei lavori

Il comitato scientifico è costituito da: Paola Avallone, Igor Benati, Luca Bifulco, Miriam Di Lisio, Antonella Emina, Maurizio Lupo, Giancarlo Panico, Francesco Pirone, Settimio Stallone

Organizzato da:

Cnr-Ismed

Cnr-Ircres

Mann – Museo archeologico nazionale di Napoli

Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di scienze sociali e Dipartimento di scienze politiche

AFLab, Academic Football Lab

Eracle, Journal of Sport and Social Sciences

Il Napolista, Informazione e analisi politico calcistica