Berlusconi: «Il Monza deve puntare allo scudetto e poi alla Champions»

A Sky Sport: «Sono abituato a vincere sempre. Il Monza non era mai stato in A: ce lo abbiamo portato noi. Sarà bello affrontare il Milan»

È passata nemmeno un’ora dalla promozione in Serie A del Monza di Silvio Berlusconi che il presidente ha rilasciato le prime dichiarazioni a Sky Sport 24.

«È una grande gioia per Monza e per tutta la Brianza che è una delle provincie più operose d’Italia. Siamo in Serie A, chiaramente dobbiamo puntare allo scudetto e poi alla coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione del Monza e lo scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore».

Della partita di ieri sera contro il Pisa (vinta 4-3) dalle tribune ha detto:

«È stata una battaglia vera, siamo riusciti in un’impresa storica. Sono emozionato. Il Monza, nato nel 1912, non era mai stato in A: ce lo abbiamo portato noi. Sarà molto bello affrontare il Milan in serie A, avrò il cuore da una parte e dell’altra».