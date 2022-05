Benzema: «La pressione mi aiuta a offrire sempre la migliore versione di me stesso»

«Lavoro duro, perseveranza e sforzi costanti: questa è l’unica ricetta. Per me il calcio resta soprattutto una passione. Il giorno che mi accorgerò di non amarlo più, sarà quello giusto per smettere. La pressione che deriva dall’essere uno dei leader della squadra? Esiste, perché non vuoi deludere quanti si aspettano che tu faccia la differenza, ma questa pressione mi dà sensazioni solo positive, mi spinge a offrire sempre la versione migliore di me stesso. È una cosa che mi motiva parecchio. A me interessa essere soddisfatto del mio gioco. E che il mio gioco aiuti la squadra a vincere»