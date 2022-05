Benitez: «La mistica del Bernabeu? Non dimentichiamo gli errori dei portieri di Psg e Chelsea»

Intervista al Mundo: «Il Liverpool è favorito ma il Madrid non si arrende mai. Il Real ha incontrato solo il Chelsea con un’intensità simile ai Reds, ed è stato molto difficile»

El Mundo ha intervistato Rafa Benitez per la finale di Champions Liverpool-Real Madrid. Il famoso doppio ex. Lo spagnolo ex tecnico del Napoli e anche dell’Everton dà per favorito il Liverpool.

C’è un favorito?

Vista la stagione direi il Liverpool ma il Real Madrid ha già dimostrato che è una squadra che non si arrende mai e ha abbastanza qualità per decidere una partita.

Sulla mistica del Bernabeu.

Ho vissuto molte delle famose serate delle gare di ritorno al Bernabeu, da quando ero giovane, ma in questi casi, ognuno diverso dall’altro, c’è un denominatore comune: la qualità o lo squilibrio di qualche giocatore. Non dimentichiamo che i portieri di Psg e Chelsea hanno commesso errori che hanno cambiato quelle partite. Il City ha avuto ancora più chance. Credo che il merito di Madrid e del Bernabeu sia stato nel non mollare, nell’esperienza e nella qualità dei giocatori a essere decisivi sotto pressione. La mistica e il Dna servono a vendere di più. Non credo che il Liverpool commetterà gli stessi errori, molti giocatori erano in campo nella finale del 2018 e ora hanno più esperienza. Questo li aiuterà.

La forza fisica di Liverpool può essere decisiva?

Può essere. È la grande differenza di questo Liverpool con molte altre squadre in Premier League, ma ha anche qualità in tutte i settori e in panchina. Il Real Madrid ha affrontato solo una squadra simile al Liverpool in termini di intensità, il Chelsea, e abbiamo visto quanto sia stato difficile. Liverpool è una sfida diversa per questo Real Madrid.