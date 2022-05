André Silva: «52 partite in una stagione, si è raggiunto il limite. Ci sono molti interessi nel calcio…»

L’attaccante del Lipsia e del Portogallo André Silva è stato intervistato dalla Bild alla vigilia della finale di Coppa di Germania (DFB-Pokal) contro il Friburgo.

«Nelle finali l’importante è vincere, non necessariamente giocare bene. Certo, giocare bene aumenta le possibilità di vittoria. Ma abbiamo bisogno di pazienza e calma e dobbiamo portare in campo tutta la fiducia che abbiamo avuto in queste ultime settimane»

Come arriva alla finale, André Silva?

«Fisicamente mi sento molto bene, faccio tanta attenzione a tenermi in forma e sono sempre preparato. Mentalmente però la stagione si fa sentire. Cerco sempre di prendermi un giorno in cui non penso al calcio. Per quanto riguarda il numero di partite credo che si sia raggiunto il limite»