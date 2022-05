Allegri: «La Juventus quando gioca lo fa per vincere, andare in giro a fare brutte figure non è da noi»

In conferenza: «Real-City? Partita meravigliosa. Complimenti ad Ancelotti perché ha fatto qualcosa di straordinario e ad Orsato per come ha arbitrato»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta Genoa-Juventus in conferenza stampa.

“Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo del quarto posto con tre giornate di anticipo e siamo contenti di questo. Abbiamo da preparare una finale di Coppa Italia, dobbiamo fare una bella partita domani. Andrà in campo la formazione migliore. Danilo riposerà, gli ho dato qualche giorno di riposo, tornerà con la squadra domenica mattina. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione, gli altri ci saranno compresi Cuadrado e De Sciglio. Bisogna fare una bella partita perché poi vincere aiuta a vincere”.

“Chi gioca domani in attacco? Deciderò oggi. Zakaria? Difficile giocare benissimo tutte le partite, lui è arrivato da un campionato diverso, qui c’è più dispendio di energie a livello mentale. Io sono molto contento di lui, è un ragazzo intelligente e apprende”.

“Real-City? E’ stata una partita meravigliosa. Devo fare i complimenti a Carlo Ancelotti perché ha fatto qualcosa di straordinario. Come dico sempre le mode passano ma i classici rimangono. Compimenti anche a Orsato perché ha arbitrato in maniera straordinaria. Quello è un livello tecnico e fisico talmente alto che ha fatto sì che fosse una partita meravigliosa. Il Real Madrid ha dimostrato che le partite non finiscono mai. Non è il calcio italiano che è lontano, negli ultimi dieci anni la Juve ha raggiunto due finali di Champions. Non sempre nel calcio si possono raggiungere certi risultati. In Europa ci sono sei squadre nettamente migliori delle altre: Real, PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Liverpool. Poi l’ambizione l’abbiamo tutti. Però se uno prende coscienza della realtà è più facile fare bene”.

“Mi aspetto anche che faremo meglio tecnicamente perché siamo sgombri dal peso di dover raggiungere il quarto posto. La Juventus quando gioca le partite le gioca per vincere, andare in giro a fare brutte figure non è da Juventus. Domani dobbiamo fare una bella partita: giocheremo in uno stadio pieno contro una squadra che lotta”.

“Sono molto contento di Vlahovic. Non mi aspettavo che riuscisse a calarsi così bene nella squadra e nella Juventus. Ha fatto benissimo fin qui e sono davvero soddisfatto. Lui, come altri, può solo migliorare. Domani probabile che giochi. Miretti è a disposizione e ha la possibilità di giocare. Vediamo come sta Arthur e se potrò girarli un po’. De Sciglio, non giocando mercoledì, spero possa fare 90 minuti”.

“I giovani se sono bravi giocano. A volte si generalizza un po’, noi in Italia dobbiamo fare quello che sappiamo fare bene. I giovani bravi ci sono ed è normale che più giocano più fanno esperienza. C’è un percorso che va fatto”.

“Se mi sento un classico che non viene più capito? Io non devo essere capito. Dico solamente che Ancelotti, da cui c’è solo da imparare come Lippi, Capello, Sacchi… il calcio è più semplice di quello che sembra. Siamo a tre giornate dalla fine più la Coppa Italia, devono mettersi tutti a disposizione perché poi alla fine è il rettangolo verde che conta e dà i voti e la sentenza di quello che uno fa”.

“Miretti domani gioca. Siete contenti? Non so dove gioca ma gioca. Miretti, De Sciglio, Rabiot e Szczesny giocano”.