Al Napoli 14 milioni per l’Europa League dell’anno scorso (quella del Granada), ultimo tra gli italiani

I premi Uefa 2020-21. Alla Roma semifinalista 24 milioni. In Champions 82 milioni alla Juve, 53 alla Lazio, 50 ad Atalanta e Inter

In occasione del Congresso di Vienna (non quello del Metternich), la Uefa ha comunicato la distribuzione dei premi ai club che hanno preso parte alle competizioni europee 2020-21, quella dell’eliminazione col Granada per capirci. L’allenatore non lo nominiamo nemmeno.

La squadra che ha incassato di più è stato il Chelsea che ha vinto la Champions, con quasi 120 milioni di euro (119,779), poco più del Manchester City finalista (119,081) mentre a Real Madrid e Psg (semifinalisti) sono andati circa 110 milioni a testa.

Fra i club italiani al primo posto la Juventus (82,897 milioni), seconda la Lazio (53,5), Atalanta (50,6) e Inter (49,3).

In Europa League ovviamente al primo posto il Villarreal (33,1 milioni) davanti all’Arsenal (29,8). Fra le italiane 24 milioni alla Roma semifinalista, 16,3 milioni al Milan e 14,633 milioni al Napoli.