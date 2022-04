Transfermarkt spiega alla Juve come funziona il sito chiave per il processo plusvalenze

La difesa dei club imputati cerca di smontare il valore delle stime del sito. Che replica alle critiche: ecco come calcoliamo scientificamente quanto vale un giocatore

Visto che la Procura della Figc ha messo nero su bianco che per dimostrare la “fraudelenza” di alcune operazioni di mercato per fare plusvalenze ha utilizzato come benchmark i valori di Transfermarkt, l’ovvia difesa in Tribunale dei club coinvolti si è basata pressoché totalmente sullo smontaggio della oggettività di queste stime. Juve in testa.

Come funziona questo sito specializzato che è ormai diventato un motore delle stesse dinamiche che studia l’abbiamo spiegato qui. L’ha fatto anche il New York Times.

Ma intanto la “denigrazione” di questi giorni ha scatenato la reazione Transfermarkt. Che contesta la difesa della Juve in tribunale, sottolineando in pratica che i legali e gli esperti bianconeri non hanno capito come lavorano.

E quindi gliel’hanno spiegato, molto didascalicamente, con un vademecum.

«I Valori di Mercato di Transfermarkt sono calcolati sulla base di un insieme di fattori e dietro la spinta ricevuta dalla community, i cui membri valutano i predetti elementi condizionatori nei thread dedicati nel nostro forum» «I VdM non vanno equiparati al possibile costo di trasferimento di un giocatore: l‘obiettivo principale è quello di fare una stima del prezzo al netto di alcune importanti variabili, di seguito indicate, considerate troppo fluide per essere prese in considerazione nei VdM di Transfermarkt. Ad esempio, un giocatore a fine contratto può avere un valore di trasferimento pari a zero, ma questo non avrà impatto sul suo valore di mercato. Va puntualizzato che Transfermarkt non utilizza algoritmi»,

«Generalmente per ogni campionato presente nel database di Transfermarkt, a parte quelli giovanili, sono previsti due aggiornamenti completi a stagione, uno a metà e un altro a fine campionato. Per i campionati più importanti o eventi straordinari, come ad es. un Mondiale, sono previsti aggiornamenti intermedi, che comprendono solo una parte dei partecipanti agli stessi. L’evoluzione del calcio contemporaneo impone a Transfermarkt la diluizione dei tempi di analisi su un preciso arco temporale, al fine di evitare giudizi affrettati e/o approssimativi».

Segue poi un elenco di tutte le variabili prese in considerazione nella stima di un calciatore, che sono tantissime.

Il senso della nota è: non c’è evidentemente un modo per stabilire un univoco valore “certo” di un giocatore, ma se proprio bisogna trovarne uno, beh… meglio di così non si può fare.