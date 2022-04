Spalletti: «Terzi in classifica e parlare di ritiro è una cosa assurda»

Il tecnico è tornato sulla decisione presa a caldo, e poi ritrattata, dal presidente De Laurentiis, elogiando però la sua presenza con la squadra in settimana «si è reso molto disponibile ad ascoltare e dare suggerimenti da padre di famiglia»

Ha parlato anche del ritiro l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 6-1 contro il Sassuolo. Un ritiro deciso dal presidente subito dopo la sconfitta rimediata la settimana scorsa con l’Empoli e poi ritirato per lasciar spazio alle cene con tutta la squadra

«Sul ritiro il presidente si è subito rimesso a posto, però terzi in classifica parlare di ritiro è una cosa che è meglio non riparlarne»

Però poi il tecnico in conferenza ha elogiato il ruolo del presidente in questa settimana di cene condivise con la squadra

«La società ha gestito bene il momento, il presidente si è reso molto disponibile ad ascoltare e dare suggerimenti da padre di famiglia»

Soddisfazione dunque per come è stata gestita la pressione dopo la sconfitta e per come è andata la settimana al punto che a Dazn scherzando Spalletti ha detto

«L’anno prossimo si va anche a fare colazione non solo la cena col presidente»