Spalletti: «Mertens dice che le altre non erano più forti? Allora dica chi secondo lui è stato insufficiente»

Sabato 30 aprile, il giorno in cui Luciano Spalletti è tornato Luciano Spalletti l’uomo che abbiamo invano atteso (parliamo dell’aspetto mediatico) per tutti questi mesi.

Nella sua intervista post-partita, Mertens ha detto che le altre squadre (ossia Inter e Milan) non sono più forti del Napoli.

Questa la risposta di Spalletti quando gli riportano il pensiero del belga.

«Non sono più forti di noi lo abbiamo fatto vedere in determinati momenti ma in altri momenti no. Il campo ha detto che erano più forti di noi, altrimenti è bene che dica chi è stato insufficiente. Sennò deve dare la colpa a qualcuno poi. Secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato, perché si viene da due anni di momenti alti e bassi con momenti di difficoltà, però quest’anno siamo entro la Champions a tre domeniche dalla fine. Non dare ai ragazzi il giusto merito è sintomo di una pressione che si vuole mettere addosso a questa sudare per diminuire quella su altre squadre. Manca ancora la matematica, ma lo festeggeremo molto questo risultato»