Spalletti: «Giocare la partita Champions in un clima di contestazione, mi dispiace per i giocatori»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Sassuolo giocata questo pomeriggio al Maradona

Cosa prevale, la soddisfazione o il rammarico?

«Deve prevalere quello he è il lavoro di tutto l’anno, perché avere la certezza di entrare in Champions con tre partite di anticipo non è facile. È chiaro che c’è il rammarico di alcune partite, ma queste sono state sostituite da grandi vittorie su campi difficili. Sono stato io che ho parlato di scudetto per tentare di alzare il livello di determinazione dei ragazzi per andare oltre l’ostacolo, però giocare una partita importante come quella di oggi, in un clima di quasi contestazione da parte del pubblico, mi dispiace per i calciatori, per tutto quello che hanno fatto vedere durante l’altro. Questo non è un campionato più facile degli altri, ma è l’opposto, nel senso che ci sono le squadre di bassa classifica che lottano e hanno un livello di calcio molto diverso dagli anni precedenti. per questo hanno avuto difficoltà squadre come l’Atalanta»