Spalletti: «Il borbottio di Adl sui cambi non mi dà fastidio, forse è una cosa che è abituato a fare»

In conferenza: «Lo fanno in tanti. Col senno di poi però è troppo facile avere ragione sui cambi. Non è vero che l’ho incontrato in settimana».

Nella conferenza stampa di vigilia di Empoli-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato anche del presidente, Aurelio De Laurentiis. Innanzitutto ha chiarito che non è vera la notizia di un faccia a faccia con il patron dopo le dichiarazioni sui borbottii di Adl in merito ai cambi effettuati durante i match, notizia data in settimana dal Corriere dello Sport.

«Non so se crede nello scudetto ma non è vero che l’ho incontrato in settimana. L’ho incontrato tempo fa, è sempre stato molto attento a mettere a disposizione quello che ci vuole poi è chiaro che lo scorrimento dei risultati a volte fa tentennare un po’, ma questo è al di fuori di ciò che avviene nel gruppo. Nel gruppo si pensa tutti alla stessa maniera, si ha tutti lo stesso modo di ragionare».

Gli è stato poi chiesto se il borbottio di De Laurentiis sui cambi gli abbia dato fastidio.

«Non mi dà fastidio, è una cosa che probabilmente è abituato a fare come fanno in tanti. Col senno di poi però è troppo facile avere ragione sui cambi. Mi prendo la colpa di aver immaginato dei cambi e quello che è immaginato non s’è verificato ma è naturale, sono io che faccio la formazione e le scelte. Sono io quindi che faccio bene o che sbaglio».