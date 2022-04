Spalletti: «I nostri dati non parlano di calo di condizione, è più una questione tattica»

Negli ultimi giorni si è parlato di calo di condizione atletica per il Napoli. Il presidente De Laurentiis ha detto che vede le altre squadre correre più di quella allenata da Spalletti e di aver anche chiesto al tecnico se fosse stato rallentato il ritmo degli allenamenti. Spalletti ha risposto sul punto nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Sassuolo.

«Le altre squadre corrono di più? Fa parte del discorso tecnico che ho fatto prima. Quando non sai gestire l’uomo contro uomo, dal punto di vista dello spettatore sembra un momento di difficoltà dal punto di vista della preparazione fisica della squadra ma non è così, è una questione tattica. Se non hai equilibrio e perdi palla devi andare a riaggredire perché se sbagli quello e sei in molti in fase offensiva, come facciamo noi… a me non piace un calcio dove si sta tutti nell’area di rigore ad aspettare l’avversario, non sarei credibile, mi piace andare a fare la partita. Se prendiamo tante di quelle ripartenze può sembrare che siamo meno in condizione ma i nostri dati non ci danno risultanze di differenza rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità».