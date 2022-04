Sconcerti: «Se il Sassuolo ha sei giocatori da trenta milioni come mai è solo nono?»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Mario Sconcerti, importante firma del Corriere della Sera, su alcuni dei temi più interessanti della giornata.

Sulla lotta scudetto.

Il Napoli gioca con la Fiorentina, l’Inter col Verona, il Milan a Torino. Sono tre partite trappola, potenzialmente. Con gerarchie chiare, ovviamente. Chi gioca in casa è avvantaggiato. Mi sembra che la partita più complessa ce l’abbia il Milan a Torino ma sono partite che gli si adattano, in cui il Milan non si distrae. Leggo che Pioli torna al centrocampo che preferisco, con Tonali, Bennacer e Kessié e questo gli darà una mano. La Fiorentina farà una buona partita a Napoli, la mia previsione è che terrà il pallone più del Napoli ma questo ha un valore molto relativo, non c’è dubbio che il Napoli giochi meglio. Partita equilibrata nella sostanza anche se non nella qualità quella tra Inter e Verona. Se il Verona ha ancora voglia di giocare può essere la vera trappola giornata»

Carnevali oggi ha passato in rassegna i suoi gioielli: Scamacca, Raspadori, Berardi, Traoré.

«A questi quattro vanno aggiunti Maxime Lopez e Frattesi. A questo punto deduco che il Sassuolo ha sei giocatori (due terzi della squadra) che stanno facendo il mercato: penso che nessuno in Italia abbia sei giocatori da trenta milioni con ingaggi bassi. A questo punto mi viene da pensare: come mai il Sassuolo è nono? È sicuramente una grande società, ricchissima, con gli eredi di Squinzi che sono plurimiliardari. Sono botteghe coraggiose, con ottima stampa, che sanno scegliere fin dall’inizio. Però io tanti giocatori del Sassuolo che si sono poi affermati non ne ricordo. C’è qualcosa che va chiarito. O è una generazione eccezionale, ma dovrebbe essere molto più competitiva, a questo punto. Detto questo il giocatore che prenderei domani è Berardi. Che è un giocatore di ventotto anni, se non è pronto adesso… Anche Raspadori mi pare pronto, su Traoré ho bisogno di ulteriori conferme. Scamacca può essere un giocatore importante, è interessantissimo ma non so se è da 7, da 8 o da 9. Quando vai in una grande squadra, in un grande stadio, le cose possono complicarsi. Vediamoli, ho l’impressione che ci sia una supervalutazione generale per quelli del Sassuolo. Vestono bene per cui possono apparire più bravi di quelli che sono»