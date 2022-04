Morte Rincon, interviene il pm colombiano: «Era lui alla guida, passò col rosso»

In un video pubblicato su Twitter, mostra le immagini dell’incidente. «È importante chiarire i fatti al Paese»

In Colombia è dovuto intervenire il pubblico ministero Francisco Barbosa per fermare, o quantomeno provare ad arginare, i dubbi e le insinuazioni sulla morte dell’ex calciatore del Napoli. Dubbi riportati dal Clarin e sollevati dai familiari del calciatore che in Colombia era molto famoso.

In un video diffuso su Twitter il pubblico ministero smentisce la versione dei familiari che peraltro non erano presenti durante l’incidente.

“Era Freddy Rincon alla guida del veicolo. Lo dimostrano perizie medico-legali e tecniche e la conclusione è stata confermata sia da testimoni che eran in macchina al momento dell’incidente sia dalle telecamere.

Il pm ricostruisce l’incidente.

Nella notte dell’11 aprile l’auto di Rincon è stata travolta da un autobus del trasporto pubblico. Cinque i feriti, Rincon il più grave. Ha riportato una “grave lesione cerebrale”. Due giorni dopo, è morto.

Il magistrato mostra le immagini del veicolo che passa col semaforo rosso prima dello schianto.

“Sono state fatte ogni sorta di ipotesi, è importante chiarire i fatti al paese”, ha commentato Barbosa.

#ATENCIÓN | Fiscal Francisco Barbosa entrega detalles sobre la investigación por el accidente en el que murió el exfutbolista Freddy Rincón. Pruebas forenses y técnicas, y testimonios recopilados, dan cuenta de que el exjugador conducía la camioneta involucrada en los hechos. pic.twitter.com/cfxo68yHhI — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 21, 2022