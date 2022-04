Marotta: «È vero che gli allenatori allenano più se stessi che i giovani. A livello giovanile è vergognoso»

«È cultura della sconfitta. Raiola il migliore. Non vale l’equazione per cui più si spende e più si vince. Inzaghi diventerà come Ancelotti, Conte e Allegri»

Oltre ad Agnelli interviene anche Beppe Marotta all’evento organizzato dal Foglio Sportivo a San Siro. Di seguito un estratto con le sue dichiarazioni.

«Bologna-Inter? Da uomo di sport sorrido ma è un sorriso amaro. Siamo incazzati ma non depressi. Abbiamo perso una battaglia, non ancora la guerra. Dobbiamo vedere cosa succede, mancano quattro partite e il calcio non è scontato come negli anni ’70 o ’80, quando c’erano squadre che non avevano niente da dire. Oggi invece vediamo un Crotone che vince contro la Cremonese nonostante fosse già retrocesso»

Ad un anno dal naufragio del progetto Superlega, in che condizione sono i club?

«Chiaramente, in grande difficoltà. Il momento storico era complicato già prima della pandemia. È ancora peggio oggi, visto che la pandemia ha generato una contrazione finanziaria. Il massimo sarebbe spendere poco e ricevere tanto, invece la competitività è stata sacrificata per la sostenibilità. I costi dei club sono insostenibili rispetto ai ricavi. In Premier prospera tutto, nel resto d’Europa ci sono grandi difficoltà. Per fortuna non sempre chi spende di più vince»

L’Inter di quest’anno e l’Inter dell’anno scorso.

«Non vale l’equazione per cui più si spende e più si vince. L’addio di Conte e di due giocatori, al di là di Eriksen che ha subito una decisione indipendente da lui, ha dato una scossa. Avevamo comunque alle spalle una proprietà forte e abbiamo potuto garantire sostenibilità. Abbiamo costruito una squadra competitiva con una mentalità vincente. Abbiamo scelto un tecnico emergente come Simone Inzaghi che ha risposto alle nostre esigenze. Noi siamo qui adesso a dire che abbiamo vinto una Supercoppa e che ci aspetta una finale di Coppa Italia. Speriamo ci siano le ciliegine alla fine ma siamo molto contenti. E questo lo dobbiamo alla cultura del lavoro e alla solidità delle nostre strutture. Se Inzaghi resta? Assolutamente sì. Siamo molto contenti e ha forti margini di crescita, quando avrà l’età di Ancelotti, Conte e Allegri credo che potrà essere tra i migliori in circolazione »

Marotta portò Recoba al Venezia.