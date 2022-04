Marelli sbaglia anche davanti alla tv (meno male che non arbitra più)

Prima condanna la decisione dell’arbitro Sacchi. Dopo un bel po’ di tempo, prende atto della realtà e lo ammette su Twitter.

Il Carlo Sassi di Dazn si chiama Luca Marelli. È un ex arbitro con quindici partite dirette in Serie A. Anni fa ebbe l’intelligente e lungimirante idea di creare la sua moviola su Internet con un blog molto seguito con analisi approfondite relative alle decisioni arbitrali sempre messe in relazione al regolamento. Inizialmente considerato super partes, nel corso del tempo non sempre ha convinto per la coerenza delle sue analisi. Ma è comunque rimasto un punto di riferimento per tanti appassionati di calcio.

Stasera, in occasione di Juventus-Bologna, in diretta ha bocciato il provvedimento dell’arbitro Sacchi che – richiamato dal Var – non ha assegnato il rigore per il fallo di Soumaoro su Morata. Marelli, come riportato anche da noi del Napolista, ha dichiarato:

“L’intervento di Soumaoro su Morata è nettamente da fischiare. Bisogna capire se Sacchi ha dato un vantaggio molto discutibile. A mio parere è calcio di rigore. Resto molto perplesso sulla punizione dal limite, perché il contatto gamba destra di Soumaoro su Morata mi pare chiaramente all’interno dell’area”.

Le immagini erano piuttosto chiare. Marelli ha avuto bisogno di un supplemento d’indagine per scoprire che avevano ragione l’arbitro e il Var. E onestamente lo ha ammesso. Poco male, si provocano certamente meno danni in tv che sui campi da calcio.

Era fuori area, mea culpa.#JuventusBologna — Luca Marelli (@LucaMarelli72) April 16, 2022