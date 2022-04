L’Atalanta in caduta libera, rischia di restare fuori dall’Europa

Terza sconfitta consecutiva (contro l’Atalanta). La favola non c’è più. Al massimo, sarà satellite del Chelsea. L’unico che gongola è Percassi

L’Atalanta perde anche col Verona: sconfitta 2-1 in casa e adesso la squadra di Gasperini rischia seriamente di rimanere fuori dall’Europa. Terza sconfitta consecutiva in campionato e bergamaschi ottavi in classifica a 5 punti dalla Lazio settima. L’Atalanta ha una partita da recuperare.

Piove sul bagnato su quella che fino a poche settimane fa veniva raccontata come la favola del calcio italiano. In poche settimane hanno scoperto che i nuovi azionisti non vogliono affatto puntare sull’Atalanta (come le persone minimamente intelligenti avevano capito) ma farne un satellite del Chelsea. È quindi la certificazione del ridimensionamento. A questo punto i calciatori si sono adeguati. E il ridimensionamento è avvenuto anche sul campo.

Gli unici a gongolare sono Percassi e la sua famiglia. Hanno fatto un bell’affare e ipotecato per tanti anni i sogni dei bergamaschi.