L’annus horribilis di Donnarumma, L’Equipe gli rifila un 3 in pagella (VIDEO)

Un altro clamoroso errore, stavolta su calcio d’angolo. L’Equipe: «il 2022 si sta trasformando in un incubo». Tutto è cominciato con quel pallone rubato da Benzema

Donnarumma è sempre più in crisi. Scrive L’Equipe che il suo 2022 si sta trasformando in un incubo. E in effetti è così. Il punto di svolta, in negativo, è stato quel controllo con i piedi su cui si è avventato – secondo alcuni fallosamente – Karim Benzema, pallone perso e pareggio del Real Madrid. Dopo circa mezz’ora, il Psg si è ritrovato eliminato in un Santiago Bernabeu tornato agli antichi fasti. Poi, c’è stato il gol subito al 90esimo dalla Nord Macedonia, gol che ha eliminato l’Italia dal Mondiale. Un uno-due che in Italia ha scatenato le critiche contro di lui, critiche legate anche alla sua condizione economica. E ieri sera un’uscita goffa, con palla persa, che ha consentito al Marsiglia di segnare la rete del momentaneo 1-1 contro il Psg.

L’Equipe ha messo tre in pagella al portiere della Nazionale, lo definisce lontano dalla serenità.

L’italiano trasmette una febbrile inquietudine. Come spiegare che un portiere del suo livello sia così impreciso nel valutare la traiettoria di quell’angolo che porta al gol del Marsiglia? Lo stesso con i piedi. Quel pallone buttato in fallo laterale è inspiegabile. Non aveva un colpo sul bersaglio da affrontare altrimenti…

Nel finale, un inspiegabile pallone buttato in fallo laterale.