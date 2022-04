La profezia di Adani: «Speriamo in Barcellona-Atalanta e festeggiamo il calcio». Entrambe eliminate

A Bobo Tv con Cassano. «L’Atalanta fa vedere che cos’è il calcio nel 2022». La finale auspicata si è dissolta in quell’inciampo burocratico che sono le partite

A Bobo Tv va in scena l’elogio di questo calcio che – non si capisce per quale motivo – venga considerato bello. Ormai il risultato è considerato un di più. È bello se hai il pallone tra i piedi. Una visione molto più che discutibile ma che va di moda da parecchi anni. Alfieri del presunto calcio estetico sono soprattutto Lele Adani e Antonio Cassano. Entrambi, per motivi diversi, da calciatori sono stati altro: il primo è stato un normale difensore centrale di Serie A; il secondo il geniale irregolare e autolesionista che tutti conosciamo. Spiegano perché si augurano in Europa League la finale Atalanta-Barcellona. È finita che sono state entrambe eliminate: il Barça dall’Eintracht, l’Atalanta dal Lipsia.

Adani a un certo punto si lascia andare alla sua profezia per quel che riguarda l’Europa League:

Cosa facciamo raga’, dobbiamo sperare in Barcellona-Atalanta e festeggiamo il calcio? Sarebbe bellissimo. Sarebbe stupendo.

Gli fa eco Cassano:

La squadra che fa il calcio più bello degli ultimi trent’anni, è nella storia perché il calcio del Barcellona è irripetibile, contro quella che ci sta onorando in Europa.

Interviene di nuovo Adani:

Un’altra volta, dopo che è successo spesso negli ultimi anni, l’Atalanta dalla sua provincia supera le grandi d’Italia e fa vedere al mondo così il calcio nel 2022. Perché è la verità. È la verità raga’.