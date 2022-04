Il Tempo: Zaniolo titolare contro il Napoli, Pellegrini in dubbio, ma non preoccupa

Dopo la tripletta contro il Bodo, Nicolò Zaniolo è pronto per Napoli-Roma. Il Tempo scrive che il suo impiego da titolare, al Maradona, prende sempre più corpo.

In dubbio, invece, Pellegrini, uscito dalla partita di Conference League con una caviglia gonfia.

“Il capitano giallorosso è uscito dall’Olimpico con una caviglia gonfia e ieri non si è unito al gruppo neanche per gli esercizi in palestra, limitandosi a svolgere fisioterapia. Nelle prossime ore si capirà se il numero 7 potrà scendere in campo tra i titolari, ma la situazione non sembra preoccupante. Sia oggi che domani la Roma continuerà ad allenarsi, Mourinho invece non interverrà in conferenza stampa”.