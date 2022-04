Il Sassuolo perde a Cagliari. Dionisi: «Scamacca non merita certi titoli, non è un fenomeno»

Il Sassuolo perde 1-0 a Cagliari e nel post-partita a Sky Dionisi è andato giù duro.

Dionisi se l’è presa innanzitutto con sé stesso.

Poi, l’attacco a Scamacca.

Il mercato? A volte si parla anche a sproposito, i nostri giovani devono ancora dimostrare tanto. Devo gestirli, forse dovrò iniziare a non farli giocare. Ma non perdo fiducia in loro. Scamacca? Spalle alla porta, sul gioco aereo, non è bravo, deve migliorare. Oggi il suo principale avversario è stato se stesso. Oggi lui, come altri, non merita certi titoli. Non può bastare mezzo campionato buono per spacciare i giocatori per fenomeni, sono come in ascensore e non riescono a gestire certe situazioni.