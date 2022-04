Il rigorino approda anche in Bundesliga. Lì però l’arbitro va in tv e si scusa (VIDEO)

È successo ieri sera in Mainz-Augsburg. Il direttore di gara in tv: «Quando ho visto le immagini, avrei preferito non darlo, non è un rigore da Bundesliga»

Il rigorino approda anche in Bundesliga. È successo ieri nella sfida tra l’Augsburg e il Mainz. Il portiere del Mainz Zentner nella ormai leggendaria costruzione da dietro controlla male il pallone, se lo allunga e mentre cerca di rientrarne in possesso è preceduto dall’attaccante Niederlechner che però in realtà un po’ inciampa e un po’ ci marcia. L’arbitro Jöllenbeck assegna il rigore e il Var non interviene.

Il tecnico del Mainz Bo Svensson non trattiene la propria indignazione: «È un errore evidente». Il ds Martin Schmidt aggiunge: «Non capisco perché il Var non sia intervenuto e abbia consentito un errore così grave».

Fin qui, c’è tanta similitudine con la Serie A. Solo fin qui. Succede infatti che l’attaccante Niederlechner, dopo aver visto le immagini, ha ammesso che non era rigore. E non solo lui.

L’arbitro Jöllenbeck – racconta la Faz – si è assunto la responsabilità e ha ammesso apertamente il suo errore in tv. «Quando ho visto le immagini, avrei preferito non darlo, non è un rigore da Bundesliga» ha detto l’arbitro a Sky. Perché in Germania gli arbitri parlano normalmente in tv. «Non vedo un impatto chiaro. Ho sbagliato, mi dispiace davvero».

Resta l’altra domanda: perché non è intervenuto il Var? Anche qui la risposta la fornisce l’arbitro: «Forse non ho trasmesso abbastanza chiaramente la percezione in campo e perché le immagini non erano del tutto chiare».