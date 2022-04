Il Messaggero e la giornata tipo di Mourinho: gira a Roma di notte, a Trigoria passeggia in ciabatte

Sul Messaggero, la giornata tipo di José Mourinho a Roma. Abita ai Parioli, al centro, vive la città e i suoi abitanti. Spesso passeggia a Villa Borghese.

“Mangia spesso in un ristorante in viale Parioli, non frequenta le vie dello shopping, ma visita luoghi d’arte (a luglio è andato ai Musei Capitolini) e di culto (piazza San Pietro). Approfitta della mascherina per muoversi senza essere riconosciuto, lo fa principalmente la sera sia per mimetizzarsi meglio nel buio, sia perché a Trigoria ci resta anche 12 ore”.