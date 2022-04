Il Guardian elogia Mourinho: la Roma è feroce come lui e non si arrende mai (proprio come lui)

Ha insegnato ai giallorossi a non uscire mai dalle partite. I tanti gol nel finale ne sono la prova. E a Napoli hanno segnato con cinque tocchi di prima

Inizia con Lorenzo Insigne che calcia una bottiglietta d’acqua verso la sua panchina il racconto di Napoli-Roma del Guardian. Gli inglesi scrivono che più che rabbia è rassegnazione. Le speranze scudetto degli azzurri, che Insigne voleva lasciare da campione d’Italia, s’erano già affievolite dopo il ko interno con la Fiorentina. La Roma però ha inferto il colpo di grazia. Secondo il Guardian le copertine che avrebbero potuto appartenere a Lorenzo (che ha ben calciato il rigore del vantaggio del Napoli) non se l’è prese El Shaarawy, autore di un gol straordinario dopo un azione scintillante della Roma, con nove calciatori coinvolti e cinque tocchi di prima, ma il solito José Mourinho.

Il tecnico aveva fatto notizia prima del calcio d’inizio, quando era andato a portare i fiori al murales di Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Mourinho ha parlato spesso della loro amicizia, raccontando a BT Sport come l’argentino lo chiamava dopo le sconfitte, mai dopo le vittorie. Va da sé che si sarebbero sentiti poco recentemente visto che la Roma è imbattuta da 12 partite di Serie A, la striscia più lunga in corso nel campionato.

Gli ultimi tre mesi hanno raccontato di un miglioramento clamoroso dei giallorossi che possono addirittura insidiare il quarto posto della Juventus. Merito, secondo gli inglesi, delle tattiche del portoghese. Che ha cambiato ruolo a Zaniolo, avvicinandolo a Abraham, che sposta per tutto il campo Mkhytarian. Ma che soprattutto ha convertito i calciatori della Roma alla continuità e alla concentrazione. I giallorossi non fanno un calcio abbagliante ma martellano per tutta la partita. Dal match non escono mai davvero. Ne sono la prova i tanti gol nel finale.

Il gol di El Shaarawy è stato il settimo gol nei minuti di recupero della stagione dei giallorossi, il 15esimo nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Contro la Salernitana, ultima in classifica, nella precedente partita di campionato, la Roma è rimasta in svantaggio fino all’82° minuto. Poi ha recuperato ed è riuscita a vincere. Il pareggio di Lorenzo Pellegrini contro l’Udinese il mese scorso è arrivato al 93esimo. Abraham ha firmato la vittoria sullo Spezia con un rigore al 98°.

Anche le polemiche sull’arbitro che l’allenatore della Roma ha fatto nel post partita vanno lette in un senso ben preciso. Per il Guardian è tutto scientifico. Anche nella Capitale sta provando a cementare il gruppo, a alimentare quella narrazione che l’ha fatto grande: “noi contro il mondo“. Una narrazione che almeno tra i tifosi aveva già fatto breccia ben prima che le cose iniziassero ad andare per il verso giusto.