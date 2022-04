Il Foglio: in Serie A c’è una corsa al titolo per sottrazione, una gara di vorrei ma non riesco

Una lotta scudetto definita “entusiasmante” per dire l’esatto contrario. Ne parla il Foglio. Che scrive che se i giornali sportivi le dedicano lo stesso spazio che dedicano al calciomercato un motivo ci sarà. È complicato raccontare una partita mediocre come è stata Inter-Juve.

In Serie A c’è una corsa al titolo per sottrazione, una gara di vorrei ma nonriesco, segnerei ma non tiro, tirerei ma non segno. Li capisco, i colleghi che si buttano sul calciomercato: meglio inventare una realtà che non esiste, magari caricando di aspettative messianiche un trasferimento di Raspadori, piuttosto che raccontare una realtà mediocre come l’ultimo Juventus-Inter.

La Premier è un altro mondo.

Buon per voi che potete accendere la tv – fino a che Draghi non la userà per un ricatto morale sulla guerra, of course– e domani alle 17.30 avete la possibilità di rifarvi gli occhi guardando Manchester City-liverpool di Premier League, quella sì una sfida per il titolo che vale la pena di non perdere. Citizens e Reds sono reduci da due vittorie nell’andata dei quarti di finale di Champions League, la coppa senza le italiane, e voimi siete testimoni che ho detto che un’inglese andrà in finale (o avevo detto che vincerà la coppa? Non ricordo).