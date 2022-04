Simone Giacchetta, ex calciatore (anche a Napoli, nell’88-89, segnò al 92esimo di un Napoli-Atalanta) e direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Ha parlato ovviamente della prestazioni di Gianluca Gaetano il talento scuola Napoli che sta trascinando i grigiorossi verso una storica promozione. Col Cosenza è arrivata addirittura una doppietta impreziosita da un doppio passo straordinario.

Gianluca sta crescendo tantissimo, dal punto di vista fisico e tecnico. Impreziosisce le sue prestazioni con giocate di livello. Fare due gol in una partita non è da tutti, poi controllo, guida e rete nell’angolino dimostra tanta qualità. Non ha un ruolo preferito, bisogna riconoscergli la capacità di saper stare un po’ ovunque in campo. Dimostra che ha tante qualità, tecniche, fisiche e di lettura. Sarà il livello di categoria in cui giocherà a determinarne il ruolo. La Serie A è un campionato assai superiore rispetto alla Serie B. Gaetano merita tutte le attenzioni, però dire se può fare oggi il titolare a Napoli non lo sappiamo.