Gazzetta: Fabian Ruiz e Lozano incompatibili con i nuovi stipendi del Napoli

Il messicano guadagna 4,5 milioni e lo spagnolo vuole uno stipendio di peso al prossimo contratto. La piazza non li ha mai amati

Non sappiamo quanto la notizia possa turbare i tifosi del Napoli, crediamo pochissimo. La Gazzetta scrive che Fabian Ruiz e Lozano sono tra quelli che potranno lasciare il Napoli. Due calciatori che a Napoli non sono granché stimati. Fabian è incomprensibilmente considerato dai tifosi una sorta di oggetto misterioso. Lozano in effetti non è mai del tutto sbocciato. Scrive la Gazzetta che sarebbero incompatibili col piano ridimensionamento di ingaggi (meno 30%) di De Laurentiis. Fabian Ruiz, scrive la Gazzetta, sarebbe corteggiato dal Real Madrid (è tutto da verificare, aggiungiamo noi).

Fabian Ruiz, arrivato nel 2018, percepisce sul milione e mezzo di euro all’anno. Lo spagnolo punta sul nuovo contratto per vedere salire il livello del suo ingaggio. Mentre Lozano, che sta disputando la terza stagione in azzurro, ha un accordo per 4,5 milioni a stagione. Un ingaggio che non rientra più nei parametri considerati dal Napoli. Come si desume dai problemi per il rinnovo di Mertens dopo quelli rispecchiati dalla situazione che ha portato Insigne ai saluti per andare a giocare in Canada.