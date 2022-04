Elmas: «Qualche volta puoi anche non giocar bene ma serve vincere le partite con la cazzimma»

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club.

Elmas è andato a segno con l’Atalanta.

«Era un contropiede, è stato bellissimo per me e per la squadra. Quando ho visto Koulibaly passare la palla a Lozano ho detto “io vado”… e sono andato! Poi ho ricevuto palla e fatto gol»

Vittoria scudetto?

Napoli-Fiorentina.

Spalletti.

Italia-Macedonia.

«Ero in tribuna, non so che dire. Per il mio Paese è stato un sogno vincere contro l’Italia, eravamo tutti felici, sono scesi in strada. Mi dispiace perché ho tanti amici, anche tra i calciatori, qui in Italia. Meritavano loro di andare al Mondiale, ma il calcio è così. Qualche volta vincono anche i piccoli, non solo i grandi»