Dionisi: La squadra non ha fatto quello che doveva, ma la responsabilità è mia»

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa questo pomeriggio contro il Napoli

«Si fa fatica a trovare qualcosa che sia andato giusto. È difficile parlare dopo questo risultato, ma va accettato. Il responsabile sono io e ci metto la faccia come è giusto che sia. Dopo aver preso due gol così è difficile recuperare. Non bisogna trovare colpevoli perché sarebbe troppo semplice scaricare le responsabilità. La squadra non ha fatto quello che doveva, ma la responsabilità è di chi li allena»

Avete pagato la gara contro la Juve?

«Potrebbe essere, sinceramente nei giorni precedenti non acne avevamo sentore. È chiaro che il Napoli veniva da una gara persa e per cui era stato messo in discussione, mentre noi venivamo da una vittoria per cui avevamo ricevuto tanti complimenti, ma non possiamo recriminare sul passato. Sulle palle inattive c’è qualcosa da migliorare. Siamo poco fisici, ma se non ci mettiamo un po’ di attitudine. Voglio commentare la partita, ma non giudicare i singoli. Questa sconfitta può farci bene per le prossime, dobbiamo guardare avanti con fiducia»