De Laurentiis: «Chiedo scusa ai tifosi del Napoli per la sconfitta di Empoli. Il ritiro appartiene a un calcio arcaico»

Radio Kiss Kiss Napoli anticipa la lunga intervista realizzata al patron (in onda questa sera), in cui è arrivata anche l’ufficializzazione dell’acquisto di Kvaratskhelia

Radio Kiss Kiss Napoli lancia la bomba, ovvero una frase rivolta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai tifosi della squadra di Spalletti. Il patron si scusa ufficialmente per la terribile sconfitta della squadra contro l’Empoli, in trasferta, domenica. Una sconfitta surreale, maturata in 7 minuti dopo che, per la maggior parte del match, il Napoli era stato in vantaggio di due gol. Le parole del presidente riportate dalla radio ufficiale del Napoli sono le seguenti:

«Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli».

Ad intervistare il presidente del Napoli è stato Carlo Alvino. L’intervista integrale andrà in onda questa sera alle 21. Alvino ne dà qualche anticipazione.

«Il patron ha raccontato che gli è venuto un moto di stizza nel vedere gli ultimi minuti di partita, da lì la decisione di istinto del ritiro. Il ritiro appartiene a un calcio vecchio, arcaico, ma è una cosa che nasce di getto, dettata dalla rabbia. Ha spiegato l’incontro a casa di Mertens, raccontato il regalo che ha fatto al figlio Ciro. Ha detto che si sono dati appuntamento a fine stagione e che Mertens ama Napoli. Ha raccontato la cena con la squadra nei dettagli e tutto quello che ha detto ai calciatori, raccontando anche l’umore della squadra. Ha parlato anche di Spalletti, voleva farlo, anche delle sue metodologie, e del motivo per cui si è partiti bene e si è finiti male. Ha anche ufficializzato l’acquisto del giorgiano Kvaratskhelia. Sta valutando di restare a Castel Volturno tutti i giorni anche la prossima settimana».