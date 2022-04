«Dal negro non mi faccio controllare, sono razzista». Daspo di un anno ad un tifoso del Brescia

È accaduto in occasione di Brescia-Vicenza, all’ingresso della Curva. Offese in dialetto bresciano contro l’addetto alla sicurezza

Un tifoso bresciano è stato colpito da Daspo di un anno per essersi rifiutato di far controllare documenti e biglietto all’ingresso dello stadio da un addetto alla sicurezza africano. Lo riporta Calciomercato.com. E’ accaduto il 3 aprile scorso, in occasione di Brescia-Vicenza. All’ingresso della Curva Nord, il tifoso 57enne ha rifiutato di mostrare i documenti allo steward insultandolo in dialetto bresciano sotto gli occhi della Polizia presente.

Nel provvedimento della Questura, riportato da Calciomercato.com, si legge:

“Invitato alla calma il tifoso aveva affermato, con decisione, davanti agli agenti intervenuti, di professarsi razzista e di non voler in alcun modo che “quello steward” controllasse il suo biglietto e/o documenti, per accedere alla struttura, articolando in dialetto bresciano la frase: “Io da quello non mi faccio mica controllare. Dal negro. Io sono razzista””.