Corsport: squadra contraria al ritiro, Insigne e Mertens provano a far cambiare idea a Spalletti

Il gruppo al completo torna alla carica con il tecnico in treno, durante il viaggio di ritorno. Però invano: punizione già decisa

Come due anni e mezzo fa. Il Napoli in ritiro e la squadra che non vuole andare. Scrive il Corriere dello Sport che Insigne e Mertens hanno provato a far cambiare idea a Spalletti.

A comunicarlo è il signor Luciano entrando nello spogliatoio del Castellani, regno di un prevedibile caos: l’allenatore parla e scattano i mugugni. Sì: la squadra non è d’accordo e Insigne, Mertens e gli altri senatori provano a cambiare lo scenario; e qualche ora dopo è il gruppo al completo a tornare alla carica con il tecnico in treno, durante il viaggio di ritorno. Però invano: punizione già decisa, perché è di questo che si tratta. Si comincia domani in un hotel del centro storico o in uno di Pozzuoli – è da decidere – e si finirà chissà quando. Magari dopo la partita con il Sassuolo, in programma sabato al Maradona, o magari a Champions acquisita.