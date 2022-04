Corrmezz: Sarri vuole Mertens alla Lazio

Sarebbe un’operazione alla Pedro. Il belga per ora ha detto che aspetterà il Napoli, la priorità per lui è rimanere in azzurro

Sarri vuole Mertens alla Lazio. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, a firma Ciro Troise. Scrive che Sarri ha pensato al belga che lui trasformò in centravanti.

Un vero vice Immobile non c’è. (…) Un’operazione alla Pedro. (…) Qualche contatto c’è già stato per sondare la disponibilità, esplorare i desideri di Mertens che ha dato priorità al Napoli. (…) Non valuterà altre proposte fino a quando non ha parlato con il Napoli. (…) Dal club di De Laurentiis al momento nessuna proposta, s’attende la fine della stagione, la sensazione è che se ne parlerà a giugno, quando il Napoli non eserciterà l’opzione che garantirebbe a Mertens il rinnovo alle stesse cifre che percepisce ora.

L’unica ipotesi per continuare questa magica storia d’amore è un ingaggio fortemente ridotto, magari di 1,5 o al massimo 2 milioni.