«Compro il Chelsea per 5 miliardi, non lo faccio per soldi perché guadagno in altri modi»

Offerta last minute, praticamente cash, del miliardario britannico Jim Ratcliffe per superare in volata le altre cordate in ballo

Mica come i fondi che stanno acquistando il Milan “per profitto”. No, il miliardario britannico Jim Ratcliffe – l’uomo più ricco del Regno Unito – ha presentato un’offerta last minute da oltre 4 miliardi di sterline (quasi 5 miliardi di euro) per superare in volata le altre cordate in ballo per l’acquisto del Chelsea. Lo scrive il Times, ripreso da Calcio e Finanza.

Il proprietario dell’azienda chimica Ineos ha spiegato che non lo fa per soldi. E’ un mecenate, tipo:

«Abbiamo presentato un’offerta questa mattina. Siamo gli unici offerenti britannici. I nostri motivi sono semplicemente cercare di creare un grande club a Londra. Non abbiamo alcun motivo legato ai profitti perché guadagniamo in altri modi»

Jim Ratcliffe ha acquistato il Nizza nell’agosto 2019, per circa 100 milioni di euro.