Cobolli Gigli: «Nedved inadeguato alla dirigenza, conosciamo il suo carattere»

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha rilasciato un’intervista a 1 Station Radio. Ha parlato di Allegri, che ha guadagnato la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

“Io apprezzo molto Allegri. Per fare l’allenatore, in generale, ci vogliono gli attributi e per farlo alla Juve ancora di più. E’ una persona matura, ha la capacità di non voler fare polemica. Gli altri cercano sempre scuse inimmaginabili, lui è sempre tranquillo e si lascia scivolare tutte le critiche addosso. Il futuro? Ha un contratto di 4 anni, teniamocelo e continuiamo con lui senza criticarlo sempre appena perde una partita. Del resto mandarlo via obbligherebbe a pagargli la buonuscita che sarebbe pesantissima. Contro l’Inter mi aspetto di vedere lo stesso impegno visto in semifinale e che l’allenatore possa usare le stesse ‘strategie’. In campionato purtroppo paghiamo la sconfitta contro l’Inter, dove tutto sommato avevamo giocato bene. Sarebbe bello che il destino ci ‘ripagasse’ con la vittoria in Coppa Italia”.