Barbano: tra Perisic e Radu ci sono le distanze prestazionali di un campionato in cui vince chi sbaglia meno

Sul CorSport. Ciascuna squadra, anche le due candidate allo scudetto, ha punti di debolezza che una ordinata provinciale può centrare

Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano commenta la sconfitta dell’Inter per mano del Bologna, ieri sera, per un errore clamoroso del portiere, Radu. Tra Perisic e Radu, scrive, ci sono le distanze di prestazione di un campionato in cui vince solo chi sbaglia di meno.

“La prestazione nerazzurra è un’esplosione retrograda, che esprime nei primi dieci minuti tutta la capacità di sedurre l’avversario e tutta la voluttà di vittoria, e poi si riavvolge lentamente su stessa, fino ad annichilirsi in una paralisi del corpo e dello spirito. Tra Perisic e Radu ci sono le grandi distanze prestazionali di un campionato atipico, dove vince chi sbaglia di meno”.

Il croato non sbaglia niente. Il portiere romeno invece sbaglia quel poco che c’è da sbagliare.

“Questo per dire che ciascuna squadra, anche le due candidate allo scudetto, ha punti di debolezza che una ordinata provinciale può centrare. E quattro ordinate provinciali attendono l’Inter nel rush finale di questa cavalcata così mediocre, eppure così esaltante. Contentiamoci del paradosso”.